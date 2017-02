Största plushuset i Västerås

Sveriges första och största plusenergihus som ska uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld byggs just nu i Västerås.

Flerfamiljshuset med 121 lägenheter i Kajstaden, Öster Mälarstrand, i Västerås började byggas i slutet av förra året. Målet är att det ska bli ett så kallat plusenergihus, certifierat enligt Miljöbyggnads högsta nivå Guld. Den 10 500 kvadratmeter stora byggnaden blir då det största plushuset i Sverige som får denna certifiering.

Totalt 1 250 kvadratmeter inbyggda solceller samt bergvärmepump ska förse huset med mer energi än det gör av med. Beräknad energianvändning enligt BBR är 25 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Husets egen elproduktion blir 29 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Eftersom energiproduktionen över året är högre per kvadratmeter än behovet kallas huset för plusenergihus.

Ett övergripande mål för projektet är att ta fram ny kunskap om hur plusenergihus kan kombinera solceller med till exempel fjärrvärme och bergvärmepump. Social hållbarhet är också en viktig faktor vid bygget, enligt Sveafastigheter Bostad som uppför och ska förvalta huset. Inflyttning beräknas till början av nästa år.

Mälardalens högskola kommer under fem år att utvärdera energianvändning och solelproduktion i byggnaden. En viktig del i projektet är att definiera vad som faktiskt menas med begreppet plusenergihus och hur sådana fungerar i energisystemet.