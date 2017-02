Det är viktigt med standarder för hållbara städer, menar Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg hos företaget Plantagon och ordförande för SIS kommitté Hållbara smarta städer och samhällen.

Under februari skrivs Sepehr Mousavi in på listan över världens 50 mest inflytelserika ledare för smarta städer – en utmärkelse som delas ut av organisationen World CSR Day under en konferens i indiska Mumbai som pågår den 17-18 februari.

– För fem år sedan tänkte många att definitionen av ”smart stad” främst handlade om informationsteknologi, men det håller på att förändras. En smart stad måste även vara säker för invånarna, begränsa effekter av klimatförändringar och erbjuda ekosystemtjänster, till exempel, säger Sepehr Mousavi.

Att göra en stad ”smartare” kan handla om att koppla ihop infrastrukturer för mat, vatten och transporter, så att staden får mindre klimatfotavtryck.

Placeringen på den hedersamma listan får Sepehr Mousavi bland annat för sitt arbete som hållbarhetsstrateg hos företaget Plantagon, känt främst för sina ambitioner att bygga ett höghus med industriell matodling utanför Linköping. Mousavi är också aktiv i två kommittéer hos Svenska standardiseringsinstitutet Sis.

Den ena kommittén, Hållbar livsmedelsproduktion i städer (TK592), har bland annat arbetat fram standarden SS 193000 Urban, hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion – terminologi som varit ute på remiss under 2016 och beräknas bli klar under våren. Det blir då den första standarden i världen som helt inriktar sig på modern stadsodling.

– Det är väldigt nytt att producera mat i städer och det är viktigt att veta om systemen är hållbara och säkra eller inte. En standard bidrar med ett ramverk för vad som krävs – hur starka behöver byggnader vara för att det ska gå att producera mat där, vilka bör få sälja mat i staden, med mera, säger Sepehr Mousavi.

Den andra Sis-kommittén, Hållbara smarta städer och samhällen (TK 588), arbetar främst med kunskapsutbyte kring de internationella standarder (ISO) som redan publicerats eller är på gång. Det handlar till exempel om ledningssystem för hållbar utveckling i städer, smart infrastruktur och olika indikatorer. I kommittén deltar 14 svenska företag, organisationer och myndigheter som arbetar med 19 nya standarder.

– Det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen. Därför planerar vi även att ta fram standarder som är anpassade till de nordiska länderna, säger Sepehr Mousavi.

Flera av de internationella standarderna för hållbara städer har funnits i ett par år. På europanivå finns dock ännu så länge inga standarder klara inom detta område. Och fler kunde gärna delta i arbetet med standarderna, menar Ulrika Edholm, projektledare på SIS.

– Många är engagerade och förstår nyttan av att ta fram gemensamma lösningar, men de svenska städerna har inte riktigt vaknat ännu. Därför välkomnar vi fler städer att delta i arbetet med att bevaka och skriva standarder. Det är viktigt så att de blir anpassade till städernas behov, säger Ulrika Edholm.